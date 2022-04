Olümpiavõitja kaitsekõnet Putinile peeti haiglaseks ja šokeerivaks

21-aastane Stepanova kuulus Pekingi olümpial Venemaa kuldsesse teatenaiskonda ning kuigi furoori tekitas juba tema väljaütlemine sotsiaalmeedias, siis Kremlis toimunud olümplaste vastuvõtul põrutas ta veel tummisema kommentaari.

«Minu silmis on Venemaa muutunud taas tugevaks, uhkeks ja edukaks. See ei meeldi kõigile maailmas, kuid see on ilmne. Me oleme õigel teel ja võidame kindlasti, nagu võitsime olümpiamängudel,» viitas Stepanova käimasolevale sõjale Ukrainas.

Kolmekordne olümpiamedalist, rootslanna Maja Dahlqvist arvas, et selline väljaütlemine on lihtsalt haiglane. «Ma arvasin, et see on haige. Ma ei tunne teda väga hästi, aga kui toetad Putinit, siis see pole väga tervislik,» ütles ta SVT-le.