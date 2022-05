WTA 2. number rääkis ukrainlannale udujuttu

Kostjuk rääkis praegu Madridis toimuval kõrgetasemelisel WTA-turniiril, et kohtus Badosaga esimest korda märtsi alguses USAs Indian Wellsis. «Ta tuli mu juurde ja küsis, kuidas mul läheb ja kas mu perega on kõik korras,» kruttis ukrainlanna ajaratast tagasi.

«Hiljem küsisin, kas ta tahaks minuga paarismängus mängida, sest arvasin, et võiksime koos olla edukad,» jätkas Kostjuk. «Ta ütles, et üritame mängida Madridis, ehkki tegelikult ei mängi ta paarismängu üldse.

Siis nägin, et ta osales nii Miamis kui ka Stuttgartis paarismängus Arõna Sabalenkaga (WTA 4.). See üllatas mind väga. Mõistsin, et ma ei küsi talt enam koos paarismängu mängimise osas.»