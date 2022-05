Jaanus Kriiski kolumn: Erik Roose elu paralleelmaailmas ehk ETV spordi publitsistikasaate ootuses

Olles ise läbinisti spordiinimene ning arvavat ennast teadvat, millistel spordialadel on eestlased maailma tipus, millistel sinna teel ja millistel tipust väga kaugel, siis ERRi juht elaks nagu paralleelmaailmas. Tegemist oli mingi väljamõeldud nägemusega, mis sai sõnadega «üle kullatud» ning mis on aastaid Eesti rahvale tõe pähe välja käidud.

Riike, mis täitsa oma maailmas elavad, pole just palju, aga neid on. Näiteks 20-miljoniline Põhja-Korea teab siiani, et nad on jalgpalli maailmameistrid, võitsid finaalis Brasiiliat ennast. Selle kinnituseks on Youtube’ist võimalik leida filmilõik.