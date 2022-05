Kas Ibrahimovic lõpetab karjääri? Rootslastel on teised andmed

Rootsi vutistaar Zlatan Ibrahimovic on pärast vigastuspausi tagasi väljakul, kuid hoolimata sellest käivad spekulatsioonid, et 40-aastase AC Milani ründaja võib karjäärile juba kevadel joone alla tõmmata. Rootsi koondise peatreener Stefan Pettersson ütles aga, et rahvuskoondis on vanameistrile pannud suvisteks Rahvuste liiga mängudeks suured lootused.