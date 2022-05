Vanglasse läinud tenniselegend Becker kurdab: toit on kohutav ja inimesi liiga palju

Kaheks ja pooleks aastaks vangi mõistetud Becker kannab enda karistust Wandsworthi vanglas. Tegemist on Londonis asuva kinnipidamisasutusega, mis avati juba 1851. aastal. Timesi andmetel on väga vana maja kehvasti renoveeritud ning viimase raporti kohaselt ka lagunev, ülekoormatud ning kahjureid täis.

Saksamaa väljaande Bildiga suhelnud Beckeri sõber kinnitab, et eelnev vastab tõele. «Ta on sanitaartingimustest šokeeritud. See vangla on ülerahvastatud,» rääkis sõber.