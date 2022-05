Biatlonitäht vastuolulise venelanna kõnest: see oli lihtsalt jäle

Kas neil lubatakse üldse kunagi suusatada? Aga see kõik näeb muidugi väga kole välja. Eriti alustades kõnest, mida Stepanova pidas. See ei olnud hea. See oli lihtsalt jäle,» ütles Christiansen Dagbladetile.

«Minu silmis on Venemaa muutunud taas tugevaks, uhkeks ja edukaks. See ei meeldi kõigile maailmas, kuid see on ilmne. Me oleme õigel teel ja võidame kindlasti, nagu võitsime olümpiamängudel,» viitas Stepanova sõjale Ukrainas.