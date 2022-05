Vene pommirahe alla jäänud Mariupoli jalgpalliklubi langetas raske otsuse

«Ma tean seda, et Mariupol järgmisel aastal Ukraina kõrgliigas ei osale. Kogu meie taristu on hävitatud ning võimatu oleks järgmiseks hooajaks vajaminevat raha leida,» vahendas portaal Cegondya juhendaja sõnu.

«Minule teadaolevalt on klubi juhtkond võtnud aja maha. Ma ei tea, mis saab edasi. Võib olla midagi veel muutub, kuid tänase seisuga on kõikide mängijate lepingud peatatud,» jätkas Markevitš, keda seostatakse järgmisest hooajast hoopis Hispaania kõrgliigaklubi Villarrealiga. Seda siiski mitte peatreeneri, vaid noortetreeneri tasandil.

FC Mariupol on 1960. aastal loodud klubi, kelle suurimad saavutused on Ukraina teise (1995/96) ja esiliiga (2007/08, 2016/17) võitmine. Kõrgliigas on parimal juhul lõpetatud neljandana ning kolmel korral on osaletud ka eurosarjas, kus on parimal juhul jõutud kolmandasse ringi.