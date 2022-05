Karjääri pausile pannud Ukraina tennisetäht teatas kaasmaalastele rõõmusõnumi

Svitolina ja tema abikaasa Gael Monfils postitasid ühismeediasse pildi, kus prantslane hoiab kinni Svitolina kõhust. «Armastust ja rõõmu täis südamega saame teile kõigile teatada, et ootame oktoobris pisitüdrukut,» kulges saatelause.

Nädala esimeses pooles tipptennisest aega maha võttes lausus Svitolina samuti, et keskendub edaspidi rohkem oma heategevusorganisatsioonile ning perekonnale. Tõsi, toona ei osatud ette näha, et selle all peab ukrainlanna silmas uut ilmakodanikku.