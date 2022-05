Palju on Barcelona nõus Robert Lewadowski eest välja käima?

Rahahädas Kataloonia suurklubi pakub kahekordse maailma parima jalgpalluri eest 32 miljonit eurot, kirjutas Bild am Sonntag. Hispaania ajaleht Sport teatas hiljuti, et Bayern alandas Poola koondislase hinda 35-40 miljoni euroni.

Saksamaa meisterklubi juhtkond eesotsas Oliver Kahni ja Hasan Salihamidzici on aga korduvalt ümber lükanud, et Lewandowski võiks enne järgmist suve klubist lahkuda. «Robert Lewandowskil on leping 2023. aasta hooaja lõpuni ja ta hoiab kokkuleppest kinni,» kinnitas Kahn Welt am Sonntagile.