Ukraina jalgpalliliit nõuab Venemaalt sõjakahjude hüvitamist

Venemaa sissetung Ukrainasse on toonud kaasa suuri kahjustusi ning pääsenud pole ka jalgpallirajatised, millest mitmed on lihtsalt täiesti puruks pommitatud. Nüüd otsustas Ukraina jalgpalliliit (UAF), et Venemaalt kavatsetakse nende remondiks vajalik raha välja nõuda.