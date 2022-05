Reali ridades Meistrite liiga võitjaks kroonitud ukrainlane pühendas võidu sõjas olevale kodumaale

«Meistrite liiga karikas mässitud Ukraina lippu. On väga oluline mitte unustada seda, mis meie riigis hetkel toimub. Loodan, et see hetk ja mäng tervikuna tõid ukrainlaste nägudele naeratuse,» kirjutas Lunin ühismeediasse.

Sama sõnumit levitas ukrainlane ka hiljem Hispaania meediaga suheldes. «Madridi mängijate jaoks on see äärmiselt oluline karikas. Aga lisaks... see on väga oluline ka minu riigi ja minu lähedaste jaoks, sest me võitsime selle tegelikult üheskoos. Loodan, et see tõi inimeste nägudele naeratuse,» lausus viiendat aastat Reali hingekirja kuuluv 23-aastane puurivaht.