Vesik Venemaa kontaktidest: leppisime kokku, et kui olukord normaliseerub, siis räägime uuesti

Vesiku tööleping Venemaa võrkpalliliiduga lõppes mais ning ta ütles «Kuku pärastlõuna» saatele, et kontakti pole temaga sealt otsitud. «Me leppisime kokku, et kui olukord normaliseerub, mingit moodi, siis räägime uuesti.

Vaevalt, et see siin normaliseeruma hakkab muidugi. Poistega (Krasilnikovi ja Stojanovskiga - toim) olen ikka kontaktis. Nendega ma suhtlen üle päeva, küsin kuidas läheb. Alaliiduga otseselt mitte,» rääkis Vesik saatele «Kuku pärastlõuna».

Kuna rahvusvahelistel võistlustel osalemine on Venemaa võrkpalluritele praegu võimatu, siis toimuvad riigisisesed võistlused. Rannavõrkpalluritele on loodud 20-etapiline sari, millest kuus võistlust on juba toimunud. Vesiku endised hoolealused on kõik kohtumised võitnud ning pole geimigi kaotanud.