Udujutt või tegelikkus? Red Bulli tiimipealik tuli lagedale pealtnäha jahmatava tõdemusega

Vastav teema tõusis päevavalgele pärast Sergio Perezi võiduga lõppenud Monaco GP-d, mille tulemusena tõusis mehhiklane MM-sarja üldarvestuses 110 punktiga kolmandaks. Temast ettepoole jäävad ainult Charles Leclerc (Ferrari, 116 punkti) ja tiimikaaslane Verstappen (125 punkti).

Nõnda hakati mitmel pool kuduma jutulõngasid, et Verstappenil tuleb tegelikkuses muretseda ainult Leclerci selja taga hoidmise üle, sest Perezil nii ehk naa ei lubata hollandlasega võidu kihutada.

Intervjuus Autospordile tõmbas Horner valmiskootud jutusalli aga kärmelt puruks: «Meie jaoks pole vahet, kumb neist maailmameistriks tuleb. Mõistagi on meie jaoks oluline konstruktorite karikas, kuid see, kas ilmatšempioniks kroonitakse Max või Checo... neil mõlemal on täiesti võrdsed võimalused MM-tiitli püüdmiseks.»

Mõistagi meenutati selle jutu peale tiimipealikule Barcelonas juhtunut, kui Perezil tuli võistluse käigus värsked rehvid alla saanud Verstappen endast mööda lasta. Horner vastas aga resoluutselt, et see oli puhas tiimistrateegia, et noolida kiire ringiaja eest saadavat lisapunkti.

«Rääkisime [Pereziga] kohe pärast Barcelona võistlust ja tal polnud sellega mingeid probleeme. Ta mõistis olukorda ja suurt pilti täielikult,» sõnas Horner.

Perez ise on tiimisisese olukorra kohta varem öelnud järgnevat: «Ma tean, et mul on võimalik siin täiesti ausalt võistelda võitude eest. Kui see nii poleks, ei sõidaks ma ka siin.»