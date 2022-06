Dmitri Tursunov teatas, et ei jätka Anett Kontaveiti treenerina

«Tahaksin teatada, et Anett ja mina ei jätka enam koostööd. Tahaksin tänada Anetti selle võimaluse eest, õnnitlen teda karjääri kõrgeima edetabelikoha puhul ja soovin talle kõike paremat edasipidiseks.

Kolm nädalat tagasi intervjuus Eesti ajakirjanikega ütles Kontaveit, et Ukrainas toimuv sõda on temale ja venelasest Tursunovile mõjunud raskelt. «Vaimselt on sellega raske toime tulla, ka reisida. Aga ma enda peas olevaid tundeid, mis seonduvad treeneriga, ei tahaks jagada,» ütles Kontaveit enne Prantsusmaa lahtisi.