Saaremaa malefestivali kiirturniiri võitis venelasest suurmeister

Rahvusvahelise maleliidu (FIDE) lipu all mängiv suurmeister edestas lisanäitajate võrdlemisel kahel eelmisel aastal kiirturniiri võitnud ning reedel välkturniiril võidutsenud suurmeister Daniel Fridmani (Saksamaa).

FIDE lubab Venemaa sportlastel võistelda, kui nad on esindatud neutraalsete sportlastena. Mais kirjutas Postimees, et seitse Venemaa suurmeistrit ei kavatse kodumaale naasta. Põhjuseid on ainult üks – vastuseis Putini vallandatud sõjale Ukrainas.