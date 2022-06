Ukraina tippsportlane leevendust palunud venelannale: kas sport on tähtsam kui õigus elule?

Levtšenko kirjutas karmil toonil, kuidas venelased peaksid sõja julmusi ja ukrainlaste kannatusi arvesse võtma ning saama aru, et oma osa on propagandamasinas ka spordirahval.

«Asi ei ole selles, et poliitika mõjutaks sporti või vastupidi. See puudutab inimelusid! Elu! See on kõige tähtsam – ei medaleid ega rekordeid. Kas teie arvates on sport tähtsam kui õigus elule? Sa ei tohi võistelda, sest oled venelane? Nad tapavad meid ainult sellepärast, et oleme ukrainlased! Kas märkad erinevust?» prahvatas Levtšenko.