OTSEÜLEKANNE ⟩ Rannavolle põneval suvetuuril selguvad Tartu etapi parimad

Alagrupiturniir peetakse laupäeval, 18. juunil, nagu ka veerandfinaalid. Pühapäeval, 19. juunil mängitakse poolfinaalid ja medalimängud, mis on otsepildis nähtavad Postimehe vahendusel.

Avaetapil Škoda Rakvere Cupil võidutsenud Siim Ennemuist ja Urmas Piik ning Heleene Hollas ja Liisa Soomets on kohal ka Tartus.

Meeste arvestuses teevad kaasa ka Rakveres teise koha saanud Dmitri Korotkov – Jaan Rebel. Kohal on ka rahvusmeeskonna nurgaründaja Märt Tammearu, kes on noorteklassis koos Timo Lõhmusega häid tulemusi teinud. Tammearu mängib Tartus koos kogenud Karl Jaaniga. Ka meeste koondise diagonaalründaja Oliver Venno on Tartus mängimas, paariliseks Steven Kabanen.