IBU: Otepää tõestas, et on laskesuusatamise MMiks valmis

«Otepää tõestas eelmisel hooajal MK-etapi korraldusega, et nad on valmis. Jah, maailmameistrivõistlused on teine tase, aga me nägime, et siinsed korraldajad on võimekad ja motiveeritud. Tehnilisest küljest on siin kõik ette valmistatud ja valmis,» vahendas Böhmi ERRi spordiportaal.