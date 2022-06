Dončići tervisekindlustus on kallis? See kahvatub võrreldes Nowitzkiga!

Paar nädalat tagasi kirjutasime, et Sloveenia korvpalliliidul tuleb oma suurima staari Luka Dončići tervisekindlustuse eest tasuda 95 000 eurot ning tänu sellele saaks Dallas Mavericksi staar osaleda kahes MM-valikmängus. Summa on suur, aga nagu märkis Soome koondise endine loots Henrik Dettmann, teab ta omast käest, et kindlustuse eest on tulnud kukrut kergendada ka 200 000 euro võrra.