NIMEKIRI ⟩ Kellega tuleb Mägil, Eesti kümnevõistlejatel ja noorel debütandil MMil rinda pista?

Eesti koondis on kuulsal Eugene'i staadionil esindatud viie sportlasega. Kõrget kohta püüavad 400 meetri tõkkejooksja Rasmus Mägi ning kümnevõistlejad Janek Õiglane, Johannes Erm ja Maicel Uibo. Täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi teeb kõigest 17-aastane kõrgushüppaja Karmen Bruus.

400 meetri tõkkejooksus on stardis 40 sportlast 30 riigist. Mägi hoiab hooaja edetabelis Eesti rekordi 47,82ga viiendat kohta. Samas tuleb meeles hoida, et vigastusest taastuv Kartsen Warholm pole teinud tänavu ainsatki starti. Ka MMil pole tema osalemine kindel.

Tänavu on alla 49 sekundi jooksnud 19 meest. Selleks on aga võimelised veel paljud, MMi konkurents tõotab tulla väga tihe.

Naiste kõrgushüppes on tänavu kahest meetrist jagu saanud vaid kaks naist, Belgradi sise-MMil esimesed kaks kohta jaganud Jaroslava Mahutšihh (2.03) ja Eleanor Patterson (2.00). Oregonis osaleb 31 sportlast 19 riigist.

Reitingupunktidega püünele pääsenud Bruus viis märtsis isikliku rekordi 1.91 peale. See pole sugugi nõrgim rekord, kolmel naisel on kirjas 1.90. Hooaja pingereas on eestlanna 21. kohal.