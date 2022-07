Klubi Tartu Maratoni vastulause Priit Pulleritsule: käsitlus on olnud ebaobjektiivne ja pahatahtlik

«Muidugi oleme me Ukrainas toimuva sõja vastu. Küll aga leiame, et profisport ja rahvasport on kaks erinevat asja. Samuti on kaks erinevat käsitlust: kui inimene elab Eesti riigi poolt antud elamisloaga püsivalt Eestis, tal on riigisiseselt kõik samad õigused, mis Eesti kodanikel ja ta töötab Tallinna ülikoolis või on ta osaleja, kes elab püsivalt Venemaal. Kevadiste ürituste kontekstis oli otsus, et kui Venemaa kodanik esitab meile kirjaliku deklaratsiooni, et on Putini režiimi ja Ukraina sõja vastu, siis ei näe me põhjust teda üritusele mitte lubada. Millised saavad olema otsused sügisürituste kontekstis, seda näeme tulevikus. Fakt on see, Venemaa riigitunnusega inimesed täna registreerida ja osaleda ei saa. Kui keegi nipitab ennast kirja, siis tegeleme temaga individuaalselt,» selgitab võistluste peakorraldaja Indrek Kelk.