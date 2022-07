Wimbledoni võitja inglise keel oli järsku nigel, kui oli vaja võtta seisukoht Venemaa sõja suhtes

Rõbakina nime taga lehvib küll Kasahstani lipp, kuid ta on läbi ja lõhki venelanna. Tennisist on sündinud Moskvas, kus ta ka praegu elab. Kasahstani esindab ta, sest riik aitas tema karjääri rahaliselt. Seega on Rõbakina triumf Wimbledonis iroonia ninanips, sest inglased ei lubanud ju sõja tõttu enda turniirile Venemaa ega Valgevene tennisiste.

Finaalijärgsel pressikonverentsil küsiti Rõbakinalt: «Kas sa mõistad sõja ja [Venemaa presidendi Vladimir] Putini teod hukka?» Tennisist vabandas, et ei kuulnud küsimust hästi.

Ajakirjanik ei jätnud jonni ja küsis uuesti: «Kas sa mõistad sõja ja Putini teod hukka? Arvan, et inimesed tahavad teada, milline on sinu seisukoht.» Rõbakina vastas: «Vabandust, minu inglise keel pole kõige parem. Saan öelda vaid seda, et esindan Kasahstani. Ma ei valinud seda, kus sündisin. Inimesed uskusid minusse, Kasahstan toetas mind väga palju. Isegi täna (eile – H. L.) kuulsin väga palju toetust ja nägin lippe. Nii et ma ei oska küsimusele vastata.»