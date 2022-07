Legendaarne autobränd pani Kontaveidiga leivad ühte kappi

«Porsche on ametlik tennise partner olnud juba üle 40 aasta. Meil on hea meel, et saame läbi sõlmitud koostöö neid kahte spordiala – mootorisporti ja tennist – tugevamalt siduda ka Eestis,» lausus Pärnpuu. «Nii nagu ringrajal, pead ka tennises olema kiire, täpne, aimama ette vastaste manöövreid ja pidevalt treenima, et olla esireas. Kõik see nõuab suurt pingutust, ettevalmistustööd ja meeletut logistikat erinevate riikide ja tenniseväljakute vahel, mistõttu on meil siiralt hea meel, et saame anda panuse Anetti tennisekarjääri toetamisesse,» sõnas Pärnpuu.