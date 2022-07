Valitsev Eesti meister sai paika veel kaks pusletükki

«Sel hooajal teist korda isaks saanud Mart on jätkuvalt Eesti blokimängijate paremikku kuuluv mees, kes iga mäng teeb «oma ära», mistõttu on sellise mehe omamine iga treeneri unistus,» kirjutas Bigbank ühismeedias Eesti koondiseski karastunud Naabri kohta.

Päidi kohta lausus klubi järgmist: «Siim loob oma tööka ja postiivse suhtumisega meeldiva töökeskkonna, kus kõigil on hea areneda. Eelmise hooaja lõpus näitas Siim ka seda, et on valmis ka kõige pingelistemal hetkedel platsile astuma ja olulist rolli mängima. Usume, et temporündajad on ka järgmisel hooajal väga kõrgest klassist, mis lubab meil taas kõige kirkamate medalite eest heidelda.»