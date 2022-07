Cristiano Ronaldo osas läks liikvele järjekordne pöörane kuulujutt, mis sel korral puudutab tema väikemeest

Nimelt kirjutab Hispaania väljaanne La Razon, et Ronaldo on lasknud endale allapoole vööd Botoxit süsita, et tema väikemees veidi priskem välja näeks.

Nende sõnul võib üks täitesüst suguelundi kuni 2,5 sentimeetri võrra jämedamaks muuta ning selle mõju kestab üldjuhul kaks aastat. Kuigi meetod ei anna alati garanteeritud tulemusi, on selle plussideks tõsiasi, et seda on võimalik ümberpöörata ning asjaolu, et protseduuriga ei kaasne mingeid õmblusi. La Razoni sõnul on see iluprotseduur eriti populaarne pornonäitlejate seas.

Kui uskuda eksperte, siis pole Botox, kui selline, Ronaldo jaoks uus avastus ning tema näost on võimalik täitesüstide kohta juba ammu erinevaid vihjeid saada. Portugallane ise seda mõistagi kinnitanud pole, nagu ka erinevaid iluoperatsioone.