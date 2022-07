FOTOD ⟩ Rallilegend Ogier proovis vormelit

Eelmisel nädalavahetusel USAs New Yorgis paar ringi sõitnud Ogier' on varemgi ringrajal kilomeetreid kogunud. Näiteks on ta tänavu osalenud kolmel kestussõidu MM-sarja etapil, teiste hulgas ka legendaarsel Le Mansi 24 tunni sõidul, kus sai LMP2-klassis kuuenda koha.

See kõik on võimalik tänu sellele, et 38-aastane prantslane ei tee autoralli MM-sarjas kaasa täishooaega. Tänavu on ta sõitnud neli etappi ning kirjas on teine koht Monte Carlos, neljas koht Keeniast ja 51. positsioon Portugalist.