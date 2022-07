Tenniseisade käitumine kurvastab Ukraina esinumbrit: me käime, räägime, selgitame, kuid nad teevad ikka teisiti

«Leian, et nad peaksid Ukraina mängijate jaoks rohkem tegema. Me oleme käinud WTA, ITFi (rahvusvaheline tenniseliit – toim) ja slämmiturniiride koosolekutel olukorda selgitamas ja öelnud, et me vajame abi. Aga nad on sellegipoolest otsustanud minna teist teed. Olin väga kurb, kui sain teada, mis seisukoha nad valisid. Wimbledoni korraldajate vastu on mul aga suur austus, sest nad võtsid vastu otsuse, mis ukrainlasi ka tegelikult toetas,» sõnas maikuus lapseootusest teatanud Svitolina.