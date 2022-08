Uue lepingu sõlminud vormelisõitja tögas jaburasse olukorda sattunud konkurenti

26-aastane Albon sõidab Williamsis esimest aastat, kuid meeskond on tema tööga rahul ning otsustas pakkuda uut kontrahti. Lepingu täpset pikkust osapooled ei avaldanud, kuid kinnitasid, et see ulatub kaugemale kui 2023. aastani.

Varasemalt ka Toro Rossos ja Aston Martinis sõitnud Albon kasutas võimalust ning viskas värske uudise valguses nalja. «Ma saan aru, et Williams – minu nõusolekuga – on väljastanud pressiteate, et sõidan järgmisel hooajal nendega. See vastab tõele. Olen sõlminud Williamsiga lepingu 2023. aastaks ja sõidan järgmisel aastal seal.»

Taoline sõnastus on viide Alpine'i F1 tiimi ja praegu F2-sarjas sõitva Oscar Piastri saagale. Nimelt teatas vormelitiim, et sõlmis mulluse F2 tšempioniga lepingu, kuid mõned tunnid hiljem lükkas Piastri selle väite ümber. Tagatubades sahistatakse, et Piastril on tegelikult liitumas hoopis McLareniga.