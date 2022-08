Hiljuti kapist välja tulnud Venemaa tennisist andis USA lahtiste eel tormihoiatuse

25-aastane Kassatkina avaldas hiljuti vestluses väljaandega Tennis World , et on lesbi ning tal on tüdruksõber. Ta andis mõista, et tundis pärast kapist välja tulekut kergendust ja rahu.

«Kapis elamine on võimatu, vähemalt mitte pikemas perspektiivis. See on liiga raske. Mõtled sellest kogu aeg, kuni otsustad välja tulla. Muidugi on inimese otsustada, kuidas seda teha ja kui palju rääkida. Ainus, mis loeb, on rahus elamine iseendaga,» selgitas Kassatkina.