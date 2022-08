OTSEBLOGI ⟩ Müncheni EMi 5. päev: Kanteri õpilane läheb jahtima karjääri teist tiitlivõistluste medalit

Enne võistluspäeva:

Kuigi Bruusi ootab lühikese aja jooksul ees koguni neljas tiitlivõistlust, kinnitas ta Vana Maailma tšempionaadi eel, et on võistluseks valmis. Seda nii vaimselt kui ka füüsiliselt. «Jalad on puhanud ja pea samuti värske,» kostis ta Eesti rekordi tänavu 1.96 peale viinud neiu ning kinnitas, et hüppevorm pole treeningute põhjal vahepeal halvemaks läinud.