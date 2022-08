Neuville süüdistas Tänakut valetamises

Tänase päeva esimese kiiruskatsega liidriks tõusnud Tänak märkis järgmise katse lõpus, et tema Hyundai masinal on probleeme ülekandega. Veidi pärast seda teiseks langenud eestlane täpsustas hiljem, et sellise autoga saaks lõputult sõita, ent mitte kiiresti.

«Ma pole eriti kindel, et tal on tõesti probleemid. Arvan, et kui tal on mured, siis mina sõidan vaid kolme silindriga,» irvitas belglane katse järel antud intervjuus. «Aga see on tore mäng. Me kõik tahame ju võidu eest heidelda.»