VIDEO ⟩ Karma!? Tänakut valetamises süüdistanud Neuville sõitis kraavi ja katkestas liidrikohalt

Koduteedel kihutav Neuville kaldus vasakkurvis teelt välja, ning jäi kraavi kinni. Pealtvaatajad suutsid ta auto teele tagasi lükata, ent kahjud olid nii suured, et võistlust polnud võimalik jätkata.

«Ekipaažile ja kogu tiimile suur pettumus, oleme väga löödud. Raske on sõnu leida. Hoiame küll endiselt liidrikohta, mis on hea, ent tahtsime enamat. Olen alati ettevaatlik, sest ralli lõppebki alles siis, kui see tõesti lõppeb. Pole enne finišit mõtet spekuleerida tiimikäskluste ja muu sellise ümber,» arutles nukker Moncet.