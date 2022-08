Hyundai rallitiimi järgmisel võimalikul pealikul on otsene side Eestiga

Eile kirjutati rahvusvahelises meedias, et juba sel nädalal võib paika saada Hyundai rallitiimi uus juht. Peamiseks kandidaadiks on kerkinud 48-aastane Éric Boullier, kel on pikaajaline kogemus vormel-1 sarjas. Kümme aastat tagasi külastas prantslane Tallinna, et toetada Kevin Korjuse F1-ambitsioone.