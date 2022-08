Kontaveit võib ainuisikuliselt legendaarse Serena Williamsi karjäärile punkti panna

Teadupärast on Kontaveit ja Williams potentsiaalselt omavahel vastamisi minemas ka üksikmängu teises ringis. See tähendab, et eestlannal on 23-kordse slämmitšempioniga võimalik hüvastijätuturniiril kohtuda koguni kahel puhul ning Williamsi karjäärile praktiliselt ainuisikuliselt punkt panna.