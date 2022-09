VÕRKPALLIJUTUD ⟩ Miks jõuab Eestis tippu nii vähe venekeelseid mängijaid?

Miks see nii on? Otsime vastust koos noortetreeneri ja Tallinna Humanitargümnaasiumi õpetaja Anatoli Kuprijanovitši ning rahvusmeeskonna diagonaalründaja, Ida-Virumaalt pärit Valentin Kordasega.

Kordas paistis nii koduses liigas kui nüüd ka koondises silma oma emotsionaalsusega, mis sütitab ka eestlasi. Koondise peatreener Fabio Soli on öelnud, et selliseid vene hingega mehi oleks hädasti veel vaja. Ometi ei paista neid eriti peale kasvavat, kuigi venekeelse elanikkonna osakaal meie riigis on umbes neljandik. Venekeelsete laste ja noorte võrkpalli hoiavad elus mõned üksikud entusiastid, näiteks Tallinnas on ainult kaks (!) venekeelset treenerit.