BLOGI ⟩ Eesti võitis Kreeka vastu «prügiminutid», kuid Antetokounmpo ja Co. olid selleks ajaks juba töö ära teinud

Kreeka on C-alagrupi esikoha kindlustanud, Eesti on võimaluse edasipääsuks minetanud ja lõpetab viiendana. Suurim küsimärk on, kas vastased annavad mänguks üles oma suurima staari, maailma ühe parima mängija Giannis Antetokounmpo.