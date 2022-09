FOTO ⟩ Jälle punkte kaotav Rovanperä jäi Kreekas isegi pagasiluugita

Järgmisel katsel kaldus Rovanperä ühes paremkurvis auto tagaosaga natuke välja, mistõttu põrkas see kokku puuga. MM-sarja üldliidri hoog kadus kohe ning hiljem oli Elfyn Evansi pardakaamerast näha, et Rovanperä Toyotal polnud näiteks tagaspoilerit ja -stanget ega pagasiluuki. Ilmselt sai kahjustada ka tagavedrustus.

Rovanperä jõudis küll üheksanda katse finišisse, kuid kaotas katse võitnud Thierry Neuville'ile 6.29,4. Kas ta saab päeva jätkata või mitte, on praegu ebaselge, kuid see on ebatõenäoline.