Tänak avaldas Hyundai bossile muljet

Neuville'i edu lähima jälitaja Esapekka Lappi ees on 31 sekundit ning kuigi see näib turvaline, on sõita veel piisavalt palju ja Kreeka raske ralli, mistõttu ei saa belglane end üleliia mugavalt tunda. Tänak kaotab tiimikaaslasele 32,3 sekundit.

Hyundai ajutine tiimipealik Julien Moncet:ütles All-Live'ile, et hommik oli Hyundai jaoks väga hea. «Eile polnud me oma 4.-5.-6. kohtadega väga rahul, aga teadsime, et stardijärjekorra tõttu ootab täna ees teistsugune päev. Kui eilne möödus murevabalt, siis täna tabasid konkurente probleemid. Meie oleme aga kohal ja seda headel kohtadel,» viitas ta eeskätt liidri Sébastien Loebi katkestamisele pärast kaheksandat katset.