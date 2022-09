Kurioosne olukord: kaks Eesti võrkpalliklubi kuulutasid välja samad mängijad

Kui jätta välja praegune kurioosne olukord, siis on just Aganitsa liitumine väga võimsaks täienduseks Selver/TalTech meeskonnale. Juba septembri alguses oli väga tõenäoline, et pikaaegne Eesti koondislane jätkab mängijakarjääri Eestis ning seda just Selver/TalTech meeskonnas, kelle juures ta end vormis hoidis.