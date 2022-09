Poolakad: korvpalli EMil šokk-kaotuse saanud Sloveenia täht solvas meid

«Me lihtsalt ei suutnud fenomenaalse mängu teinud Poolale vastata. Nad olid paremad ja väärisid võitu,» tõdes tagamängija vahetult pärast lõpuvilet Poola ajakirjanikele. «Kohe on raske öelda, mis läks valesti. Peame tegema analüüsi.»

Sinnani oli kõik kena, aga Prepelici järgmised laused ajasid poolakad vihaseks. «Oleme sel aastal kaotanud liiga palju mängu «teise kategooria» võistkondadele. See juhtus Soome, Bosnia ja nüüd Poolaga. Me pole neist kaotustest õppinud. Sellest on kahju,» sõnas 2017. aasta Euroopa meister.