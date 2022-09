Ukraina tenniselegend sõja algusest: rahal polnud mingit väärtust, vahetasin kasti veini kuulivesti vastu

«Eksisteerisid ainult vahetustehingud. Nõnda käisingi ma märtsis ühel hetkel kuulivesti eest välja kasti veini. Jah, see on fakt. Lisaks, kui sa seisid Kiievi kesklinnas, siis polnud su ümber ühtegi hingelist – see oli tõeliselt apokalüptiline tunne,» sõnas just Kiievi tänavatel korda valvanud Stahhovski.