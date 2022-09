USA võidusõitja: F1 tahab ainult meie raha ja neid ei huvita meie sõitjad

Juba paar nädalat on sahistatud, et Red Bulli hall kardinal Helmut Marko soovis järgmisel hooajal oma meeskonnas näha 22-aastast ameeriklast. Selleks pidanuks Rahvusvaheline autoliit (FIA) tegema aga erandi, kuna Hertal puudub F1-sarjas võistlemiseks vajalik superlitsents.

Nüüd näibki, et see klausel sai Herta jaoks saatuslikuks ning Red Bull on loobunud IndyCaris võistleva ameeriklase pärast võitlemast.

Selle kohta otsustas sõna võtta ka pikaaegne IndyCari võidusõitja Graham Rahal, kelle sõnul teeb F1 USA sõitjatele ülekohut. «F1 kuulub spordimaailma eliiti. Kahjuks ei soovi nad seal meid näha, jätke see meelde. Nad soovivad ainult USA ettevõtete ja rikkurite raha. Neid ei huvita miski muu. See on alati nii olnud ja jääb ka tulevikus olema,» kirjutas Rahal sotsiaalmeedias.