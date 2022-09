VIDEO ⟩ EM-finaali võitnud hispaanlased möllasid tiitlivõidu järel pööraselt

«Tulime nendele meistrivõistlustele edetabeli kaheksandana. Ja meil õnnestus sealt samm-sammult tõusta. Võitsime uskumatute meeskondade vastu, mis olid täis NBA ja Euroliiga mängijaid. On olnud hämmastav näha praegust lõplikku seisu ja seda, kuidas me oleme kõigist nendest suurepärastest meeskondadest üle,» ütles Scariolo pressikonverentsil.

«Ferrariga sõitmine on raske, sest õrnal masinal tuleb hoida paljud detailid täpselt omal kohal. Sel aastal olin veidi ebaviisakas, nõudlikum ja kohati isegi agressiivsem. Sest tundsin, et see on just õige viis selle autoga sõita,» ütles Scariolo tänavuse aasta Hispaania koondise kohta.