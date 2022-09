Dončićile ja Sloveeniale sai EMil saatuslikuks hommikuni kestnud pidu?

Nimelt kirjutab Horvaatia väljaanne Index.hr, et allajäämise põhjus võib olla hoopis enne veerandfinaali toimunud hommikuni kestnud pidu, mis hõlmas endas mõistagi ka alkoholi tarbimist.

«Kuulsime oma Berliini allikatelt, et Sloveenia koondis pidutses enne Poolale vastu astumist. Pidu lõppes alles kell viis hommikul,» vahendavad horvaadid Bhbasket.ba-lt tulnud infokildu.

Kaua kestnud pummelung olevat ka tegelik põhjus, miks Dončić pärast veerandfinaalkaotust oma riigi ja rahva ees vabandas. «Olen EMil pidanud paljuga hakkama saama. Aga see pole põhjus. Mängisin täna kohutavalt. Vedasin oma tiimi alt. Vedasin alt kogu riiki. See on minu süü,» sõnas 23-aastane staarmängija mängujärgselt pressikonverentsil.