D-divisjonis ehk mudaliigas kolmest mängust kolm võitu saanud Eesti tõestas, et väärib naasmist C-divisjoni. Omaette küsimus on, kuidas meil seal minema hakkab. Tulid ju mõlemad võidud Malta üle väga raskelt. Meenutagem, et ka võõrsilmängus tõi võidu Henri Anier ning seda neljanda üleminuti väravast.