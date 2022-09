BLOGI ⟩ Eesti virutas San Marino võrku neli ja läbis mudaliiga puhaste paberitega

Kuigi Eesti on koha C-tasandil juba kindlustanud, lubas peatreener Thomas Häberli pärast Malta mängu, et ta ei saada San Marino vastu platsile n-ö varumehi.

«Me mängime ikkagi parima koosseisuga. Mängijad, kes täna [Malta vastu] alustasid, olid täna parim võimalik valik. Täpselt sama printsiibiga valime koosseisu ka esmaspäevaks. Kui need on samad mehed, kes täna alustasid, siis need on samad. Teistmoodi poleks õige,» lausus šveitslasest juhendaja.