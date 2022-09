Suusatipud võivad venelaste tõttu MK-sarja boikoteerida

«Mul on tunne, et see erioperatsioon (venelaste termin Ukrainas toimuvale sõjale – toim.) võib jätkuvalt kulgeda väga erinevat rada pidi. Meil pole aimugi, kuidas see kõik võiks lõppeda. Nüüd, mis arvan mina sellest, et FIS võib venelasi uuesti MK-sarja lubada? Kui see juhtub sellest hoolimata, et väga paljud föderatsioonid on selles osas väljendanud oma vastumeelsust, on see väga ebameeldiv. Kas sellisel juhul tuleks kõne alla ka MK-sarja boikoteerimine? Jah, ma usun, et see on võimalik,» lausus ta.