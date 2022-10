Kas see on põhjus, miks ROKi president Thomas Bach venelasi mängu tagasi tahab lubada?

Ta üha otsib võimalusi ja ettekäändeid, miks ja kuidas saaks Venemaa sportlasi võistlustele tagasi tuua. Üheks näiteks on äsja Itaalia ajalehele Corriere della Sera antud usutlus, kus Bach ütles muu hulgas järgmist: «Kindlasti ei alustanud sõda Venemaa sportlased. Need, kes distantseeruvad sellest režiimist, peaksid saama võistelda neutraalse lipu all. Meie eesmärk on võimaldada taas võistelda sõda mittetoetavatel Vene sportlastel. Aga see pole lihtne.»

Pole välistatud, et põhjust, miks Bachil Vene sportlased südamel on, pole vaja liiga kaugelt otsida. Nimelt on Bach suure metsa- ja puidutööstuse seadmeid tootva firma Weinig üks omanikke. Firma üks peamisi partnereid on aga Venemaa, kus tal on tütarettevõte Weinig RUS.