Ralliajakirjanik: väidetavalt on Neuville sõitev tiimipealik

DirtFishi ajakirjaniku Evansi arvates heitis Hyundai Solbergist loobumine valgust ühele MM-sarja põhiprobleemile. «Võib-olla on see peegeldus globaalsest majandusest, mis ei aita pikaajaliste investeeringute realiseerimisele kaasa. Või on see uue põlvkonna teema, kus tulemusi tuleb saavutada eile. Mõlemal juhul tekitab Hyundai näiline lühiajaline poliitika kahtlemata muret,» kirjutas Evans.

Oliver Solberg. Foto: Bastien Baudin/Hyundai Motorsport GmbH/Austral

Ta avaldas nördimust, et noore sõitja arengule tõmmati väga äkiliselt kriips peale ning see võib jätta oma jälje ka tulevikule. «Hyundai puhul on nii palju asju, mida ma praegu lihtsalt ei mõista. Vesteldes Ott Tänakuga elust Hyundais jääb jutt lühikeseks. Ja see pole mingil juhul magus.

Sõitjaid huvitab auto jõudlus, kuid rohkem, kui pelgalt vedrustus ja tasakaal. See puudutab meeskonnas valitsevat tunnet ja õhkkonda. Helistades oma kontaktidele, et rääkida meeskonna pommuudisest, muutusid kaks asja üha ilmsemaks.

Allikate sõnul pole Hyundail uut tiimipealikku vaja. Neil on juba üks. Ühtlasi ta sõidab ka,» ütles Evans, vihjates Thierry Neuville'ile, kes on Hyundai meeskonda kuulunud juba 2014. aastast.

21-aastane Solberg tegi i20 WRC-ga debüüdi mullu, tänavu tema koormus kasvas. Solberg jagas kolmandat autot Dani Sordoga. Hooaja lõppedes otsustati 2003. aasta maailmameistri Petteri poja teenetest aga loobuda.

Solbergil on tänavu ette näidata 6., 10., 13., 4. ja 5. koht. Samas kolmel rallil pole ta isegi finišisse jõudnud. Noor sõitja on olnud ebakindel vaat et igal etapil.