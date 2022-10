Hiilgemängu teinud Kotsar jäi pärast võitu tagasihoidlikuks: kutid leidsid mu õigel ajal üles

Baskonia peatreener Joan Penarroya rõhutas samuti, et tegemist oli meeskondliku võiduga. «See on tiimi jaoks väga tähtis võit, mängisime hea mängu. Kontrollisime oma emotsioone ja mängu rütmi. Meie noore meeskonna jaoks on oluline kogemusi teenida ja La Fontetas (Valencia koduhalli hüüdinimi – toim.) võitmine on meie enesekindluse jaoks äärmiselt oluline. Suutsime oma kaitselauda kontrollida ja seda ühe parima ründelauas käiva meeskonna vastu,» lausus juhendaja.